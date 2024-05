Hillerse. Der TSV ist nach dem Remis gegen den VfL Wahrenholz auch rechnerisch aus der Landesliga abgestiegen. Der Gast verspielt ein 2:0.

Es war eine Frage der Zeit, nun ist es amtlich: Die Fußballer des TSV Hillerse müssen nach einem Jahr in der Landesliga den Gang zurück in die Bezirksliga antreten. Im Kreisduell gegen den aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso nicht mehr zu rettenden VfL Wahrenholz bewiesen die Hausherren allerdings Moral und fuhren nach einem 0:2-Rückstand beim 2:2 (0:1) immerhin noch einen Punkt ein.

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Die Wahrenholzer ließen praktisch nichts zu und waren einmal erfolgreich. Marten Richter traf nach rund einer halben Stunde zur nicht unverdienten Führung für die Schwarz-Gelben. „Wir waren in der ersten Halbzeit zwar viel zu passiv, im Rahmen unserer Möglichkeiten war es aber okay“, fasste VfL-Trainer Sebastian Ludwig zusammen. Weitere Highlights in den ersten 45 Minuten? Fehlanzeige.

Das Wahrenholzer 2:0 ist nicht die Vorentscheidung

Die Partie sollte nach dem Seitenwechsel Stück für Stück Fahrt aufnehmen. Marlon Hanse für Wahrenholz (48.) und Nick Borgfeld für Hillerse, dessen abgefälschter Freistoß für VfL-Keeper Timo Dittrich nicht leicht zu halten war, gehörten erste Torannäherungen. Michel Lahmann (67.) und Tim Ziegler (72.), die jeweils knapp zu hoch zielten, verpassten den Ausgleich. Stattdessen klingelte es nur wenige Minuten später auf der anderen Seite. Das Taterbusch-Team nutzte einen seiner Umschaltmomente, am Ende netzte Norman Balke unhaltbar für Leon Divjak im Tor der Hausherren ein (76.).

Dass das noch nicht die Vorentscheidung war, zeigte sich schon 70 Sekunden später. Lasse Petersen behielt wenige Meter vor dem Tor die Übersicht und bediente Moritz Sandte, der verkürzte (77.). Die Hillerser kamen zu weiteren Offensivaktionen, die waren aber bis zur ersten Minute der Nachspielzeit nicht gefährlich. Dann klatschte ein Fernschuss von Ziegler an die Latte, Sandte schaltete am schnellsten und nickte den Abpraller ein – 2:2.

Ludwig ist sauer: Das war unterirdisch

„Unser altes Problem ist die Genauigkeit in den Pässen. Sobald wir zum Strafraum kommen, sind wir sehr unsauber“, merkte TSV-Trainer Julian Wildemann an, der aber hervorhob: „In der zweiten Halbzeit waren wir die deutlich stärkere Mannschaft.“ Sein Gegenüber Ludwig war hingegen bedient. „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr da. Das war unterirdisch, so können wir uns nicht verkaufen“, wetterte der Trainer der Schwarz-Gelben.

TSV: Divjak – Bornemann, Schlichting, Pawlik, F. Schrader, C. Schrader (67. Petersen) – Müller, Borgfeld, Lahmann (78. Busse) – Matthes (58. Sandte), Ziegler.

VfL: Dittrich – Vespermann, Henneicke, Germer, Müller – J. Koch (83. Ni. Balke) – L. Koch (87. Fischer), No. Balke, Schön (67. Meyer), Richter – Ma. Hanse (78. Maksymets).

Tore: 0:1 Richter (29.), 0:2 No. Balke (76.), 1:2, 2:2 Sandte (77., 90.+1).

tim