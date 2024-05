Gifhorn. Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Die U17 des MTV Gifhorn steht kurz vor dem Titel und will nun auch ins Bezirkspokal-Finale.

Die heiße Phase der Saison, sie ist für die U17-Fußballer des MTV Gifhorn angebrochen. Mit dem 3:1-Sieg beim BSC Acosta rückt die Landesliga-Meisterschaft näher, im Bezirkspokal wartet am Mittwochabend das Halbfinale. In der Bezirksliga verlor der jüngere Jahrgang die Partie gegen die JSG Frellstedt/Wolsdorf trotz mehrerer kleiner Comebacks.

Landesliga

BSC Acosta – MTV Gifhorn 1:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:3 Sergant (1., 16.), 0:2 Lütkemüller (4.), 1:3 Ludivisi (76.).

„Wir wussten um die Brisanz und die Wichtigkeit des Spiels“, betonte MTV-Trainer Chris Wimmer. Acosta ist Tabellendritter und hatte Gifhorns Konkurrent Eintracht Braunschweig II in der Vorwoche ordentlich Paroli geboten (1:2), ehe die Partie noch zugunsten des BSC gewertet wurde. „Uns war klar, dass das ein harter Brocken wird. Seit dem Trainerwechsel im Winter gab es bei Acosta eine aufsteigende Tendenz“, zeigte Wimmer auf.

Und dessen Mannschaft war von Beginn an hellwach. Thomas Sergant und Tjark Lütkemüller sorgten nach nicht einmal 240 Sekunden für eine 2:0-Führung, Sergant schnürte nach einer Viertelstunde den Doppelpack. „Es war ein Start nach Maß. Wir hatten das Spiel komplett unter Kontrolle und haben einen sehr reifen Eindruck hinterlassen“, freute sich Wimmer. Nach der Pause war die Partie eine andere, ein druckvolles Acosta belohnte sich kurz vor Schluss noch mit dem Ehrentreffer. „Der Sieg ist absolut verdient. Ich bin sehr stolz darauf, wie die Jungs das runtergespielt haben“, hob Wimmer hervor.

Am Mittwochabend (18 Uhr) kommt es im Halbfinale des Bezirkspokals zum Duell mit dem Tabellenvierten Freie Turner Braunschweig II. Die Vergleiche in der Liga gingen mit 7:0 und 7:1 an die Schwarz-Gelben. „Die Freien Turner werden nicht anreisen, um uns Blümchen zu überreichen. Auch sie stehen einen Schritt vor dem Finale“, merkte Wimmer an. Das findet am 8. Juni in der Flutmulde statt. „Das ist eine große Motivation. Wir werden alles daran setzen, uns diese einmalige Möglichkeiten nicht entgehen zu lassen.“

Bezirksliga

MTV Gifhorn II – JSG Frellstedt/Wolsdorf 4:5 (1:2). Tore: nicht gemeldet.

Die Gifhorner ließen sich nicht abschütteln, glichen dreimal aus und gaben sich auch beim Stand von 3:5 nicht geschlagen. Mit einem Zähler wurde dieser Kampfgeist aber nicht belohnt.

JFV Kickers – JSG Isenhagen 2:4 (1:0). Tore: 1:0 Zielonko (40.), 2:0 Kramer (58.), 2:1 Seibert (60.), 2:2 Eigentor Reinecke (70.), 2:3 n. gem. (78.), 2:4 Yaeesh (80.+3).

Über weite Strecken sah es für die Gastgeber nach einem Sieg oder zumindest Zählbarem aus. Den K.o. gab es spät.