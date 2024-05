Rötgesbüttel. Der VfL ringt den SSV Didderse mit 1:0 nieder und verlässt damit vorerst wieder die Abstiegsränge der 1. Kreisklasse 2.

Vor dem Spiel gegen den SSV Didderse hatte der VfL Rötgesbüttel in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 acht Spiele am Stück verloren. Nun gelang den Blau-Gelben, die bis Mittwoch auf einem Abstiegsplatz zu finden waren, endlich der Befreiungsschlag. Die Schützlinge von Trainer Denis Mora Morcillo gewannen gegen den Tabellendritten Didderse mit 1:0. Der SV Ettenbüttel setzte sich indes beim SV Dannenbüttel mit dem gleichen Ergebnis durch.

SV Dannenbüttel – SV Ettenbüttel 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Rüscher (68.).

Michel Rüscher wurde für den Gast Mitte des zweiten Durchgangs zum Matchwinner. Die Ettenbütteler sind damit auch rechnerisch schon fast gerettet.

VfL Rötgesbüttel – SSV Didderse 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Thies (18.).

„Kämpferisch war das unsere beste Leistung in dieser Saison“, legte sich VfL-Trainer Denis Mora Morcillo fest. „Der Sieg war in meinen Augen absolut verdient. Der erste Didderser Schuss auf das Tor kam in der 93. Minute. Das Spiel war mega, wir haben super gefightet. Ich bin hellauf begeistert, aber auch ein bisschen enttäuscht, dass wir das bisher nicht häufiger auf den Platz bekommen haben“, ordnete Rötgesbüttels Trainer ein.

Der trat nach dem Sieg gegen das Spitzenteam ohnehin ein wenig auf die Euphoriebremse. „Der Sieg ist brutal wichtig, aber es sind nur drei Punkte. Wir haben noch viele wichtige Partien vor uns. Wichtig ist, da nicht mit einer Negativserie reinzugehen. Erreicht haben wir noch nichts.“

tim