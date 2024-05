Rothemühle. Die Schwülperaner holen einen imminent wichtigen Zähler im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga und verlassen die Abstiegsplätze.

„Ein Sieg wäre auch möglich gewesen, aber wir nehmen diesen Punkt gern so mit“, sagte Jan Schulze, Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-BezirksligistenFC Schwülper, nach dem 1:1 (0:1) seiner Elf bei der Oberliga-Reserve von Lupo Martini Wolfsburg. Und dass dieser eine Zähler zum jetzigen Zeitpunkt goldwert ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem WSV Wendschott verlassen die Schwülperaner nach langer Zeit mal wieder die Abstiegszone.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe im ersten Durchgang. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz war es eklig zu spielen“, erklärte Schulze, dessen Mannen durch einen direkt verwandelten Freistoß in der neunten Minute in Rückstand gerieten. Den besten Abschluss für die Papenteicher hatte derweil Marlon Schade – „eine 100-Prozentige“, wie der FC-Trainer betonte.

Nach Wiederanpfiff habe man Lupo nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Julian Boguschewski drehte schon jubelnd ab, als sein Ausgleichstor zum 1:1 aufgrund einer Abseitsstellung doch noch zurückgenommen wurde. Die Papenteicher rannten aber weiter unermüdlich an – und wurden in der Nachspielzeit für ihren Aufwand belohnt. Schade wurde im Sechszehner von den Beinen geholt, Lauritz Macht griff sich die Kugel, trat an und verwandelte sicher zum 1:1.

Tore: 1:0 (9.), 1:1 Macht (90.+1/FE).