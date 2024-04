Gifhorn. Im vierten Spiel setzt es die vierte Niederlage. In der Bezirksliga ist die U14 der Schwarz-Gelben in einem Spektakel siegreich.

Auch im vierten Spiel der Niedersachsenliga blieb der Knotenlöser aus für die U15-Fußballer des MTV Gifhorn. Siegreich war indes der jüngere Jahrgang der Mühlenstädter, der in einem torreichen Duell mit dem SV Brackstedt knapp die Oberhand behielt.

Niedersachsenliga

MTV Gifhorn – HSC Hannover 2:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Özdemir (17., 37./Elfmeter, 53.), 0:4 Dignas (57.), 1:2 n. gem. (59.), 2:4 n. gem. (69./Elfmeter).

Auch im vierten Spiel der zum Winter ins Leben gerufenen Niedersachsenliga blieben die Gifhorner ohne Punkte. Hannovers Can Özdemir entschied die Partie praktisch im Alleingang. Immerhin: Die Schwarz-Gelben zeigten Moral und betrieben in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik.

Bezirksliga

MTV Gifhorn II – SV Brackstedt 5:4. Tore: nicht gemeldet.

Die Gastgeber sorgten mit einer 4:0-Führung für vermeintlich klare Verhältnisse. „Die ersten 15 Minuten waren die besten unserer bisherigen Saison. Was dann passiert, ist zwar erklärbar, lässt sich aber trotzdem schwer in Worte fassen“, erklärte MTV-Trainer Tobias Husemann. „Dass wir am Ende noch den Siegtreffer erzielen, war zwar nicht unverdient, aber dennoch glücklich“, räumte Husemann ein. David Renz wurde schließlich noch zum Matchwinner.

JSG Gifhorn Nord – VfB Fallersleben II 0:3. Tore: nicht gemeldet.

Nach dem 0:4 beim VfL Wolfsburg III kassierte die JSG die zweite Niederlage nacheinander. Gegen den Tabellendritten und nun gegen den Spitzenreiter zu verlieren, ist allerdings keine Schande. Zumal die Gifhorner das Ergebnis absolut im Rahmen hielten.

tim