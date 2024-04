Wahrenholz. Der abstiegsbedrohte VfL hält über weite Strecken gegen den favorisierten MTV gut mit, letztlich siegt aber die individuelle Klasse.

Der abstiegsbedrohte VfL Wahrenholz kämpfte in der Fußball-Landesliga gegen Topteam MTV Wolfenbüttel zwar aufopferungsvoll, letztlich stand aber eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage zu Buche.

Während der Tabellendritte von Anfang an das Heft in die Hand nahm, beschränkte sich der VfL auf die Defensivarbeit. Der Gastgeber stand tief in der eigenen Hälfte, die Wolfenbütteler schoben immer wieder über ihre hochstehenden Außenverteidiger an. Gefährlich wurde es jedoch nur einmal: Einen Kopfball von Yannick Könnecker lenkte VfL-Schlussmann Timo Dittrich in der 8. Minute mit den Fingerspitzen über den Querbalken. Nach 20 Minuten suchte dann auch Schwarz-Gelb das Heil in der Offensive, doch mehr als zwei Abschlüsse von Marlon Hanse (25., 41.) sprangen nicht dabei heraus.

Mit deutlich mehr Tempo kam der MTV aus der Kabine. Zehn Minuten nach dem Pausentee knallte Könnecker einen Freistoß von der linken Strafraumkante ans Lattenkreuz – da hätte Dittrich nicht mehr eingreifen können. Die Lessingstädter kombinierten in der Folge deutlich gefälliger, allerdings hatte im letzten Drittel immer wieder ein Wahrenholzer einen Fuß dazwischen – bis zur 67. Spielminute. Hannes Joppich dribbelte sich auf der linken Angriffsseite durch, legte sich das Leder auf den rechten Fuß und zirkelte es vom Strafraumeck aus in die rechte untere Ecke zur Gäste-Führung.

Joppich blieb weiterhin der Aktivposten aufseiten der Gäste, seine maßgenaue Flanke landete auf dem Kopf von Konrad Vollbrecht – 2:0 für den MTV und gleichzeitig der Endstand.

Mittwoch geht‘s für den VfL zum TSV Landolfshausen/Seulingen

„Ich bin zufrieden trotz der Niederlage“, resümierte VfL-Coach Sebastian Ludwig. Schon am Mittwoch (14 Uhr) geht es für sein Team beim TSV Landolfshausen/Seulingen weiter. „Dort werden wir uns nicht nur hinten reinstellen“, versicherte Ludwig.

VfL: Dittrich – L. Koch (84. Maksymets), Henneicke, Müller, Janetzko – Richter, No. Balke, Schön (70. Meyer), J. Koch (84. Friedemann), Me. Hanse (60. Germer) – Ma. Hanse.

Tore: 0:1 Joppich (67.), 0:2 Vollbrecht (81.).

juv