Gifhorn. Der Gifhorner Badminton-Zweitligist reist mit einem Mini-Aufgebot zum amtierenden Meister nach Trittau.

Der Druck ist weg, der letzte Tabellenplatz so gut wie sicher für Badminton-Zweitligist BV Gifhorn. Und so machen sich die Mühlenstädter am Sonntag gleich ohne fünf Stammspieler und somit ohne große Ambitionen auf den Weg nach Schleswig-Holstein. Dort schlagen sie von 13 Uhr an beim amtierenden Meister TSV Trittau auf.