Isenbüttel. Der MTV startet ausgerechnet mit dem Bezirkspokal-Viertelfinale ins Pflichtspieljahr. Trainer Marco Ament gibt sich optimistisch.

Es ist gleich mal ein Highlight und zudem eine große Chance: Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel stehen vor ihrem ersten Pflichtspiel im Kalenderjahr 2024. Dort geht es für die Hehlenrieder um den Einzug ins Halbfinale des Bezirkspokals. In der Runde der letzten Acht treten sie am Sonntag (14.30 Uhr) beim VfR Dostluk Osterode, der in der Bezirksliga 4 an den Start geht, an.