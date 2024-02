Kästorf. Die Partie des SSV Kästorf gegen den VfL Wahrenholz fällt aus, weil die Stadt Gifhorn ihre Plätze bis einschließlich Sonntag sperrt.

Es sollte das erste echte Fußball-Highlight des Jahres 2024 werden, doch schon am Donnerstagmittag war klar, dass daraus nichts wird – zumindest, so lange sich keine unvorhersehbare Alternative auftut. Die Rede ist vom Landesliga-Derby zwischen dem SSV Kästorf und dem VfL Wahrenholz, das am Samstagnachmittag bei den Rot-Weißen über die Bühne gehen sollte.