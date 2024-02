Gifhorn. Der MTV bekommt es mit einem Team aus dem Tabellenmittelfeld zu tun, das aber schon bewiesen hat, die „Großen“ ärgern zu können.

Drei Spiele sind für den MTV Gifhorn noch zu gehen, ehe gegen die MTV/BG Wolfenbüttel II das vermutlich entscheidende Spiel um die Meisterschaft in der Basketball-Landesliga ansteht. Das erste davon steigt am Samstag (19.30 Uhr) in der heimischen Flutmulde gegen Eintracht Braunschweig.