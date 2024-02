Gifhorn. Der TSV soll mit dem Heimspiel gegen den T.C. Gifhorn einsteigen. Auch drei weitere Partien sind angesetzt – Stand jetzt.

An vier Wochenenden waren bereits Partien in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 angesetzt gewesen, stets machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Doch nun gibt es ein wenig Licht am Horizont: Die Begegnung des TSV Meine mit dem T.C. Gifhorn am Sonntag (14 Uhr) sollte über die Bühne gehen können.