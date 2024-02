Gifhorn. Der Aufsteiger hat auswärts zwei Spiele vor der Brust. Zum Start geht es in Wolfsburg gegen die SF Aligse II, dann gegen Gastgeber VfL.

Drei Spiele hat der MTV Gifhorn noch Zeit, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt in der Volleyball-Verbandsliga der Männer zu sammeln. Zwei davon stehen am Samstag in Wolfsburg an. Dort trifft der Aufsteiger zunächst in einem Nachholspiel auf die SF Aligse II, nach einer Partie Pause steht das Duell mit dem direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg auf dem Programm.