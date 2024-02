Gifhorn. Außerdem sind drei weitere Paarungen in der Fußball-Kreisliga angesetzt. Wo gespielt wird, ist aufgrund der aktuellen Witterung ungewiss.

Die nächsten Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga stehen in dieser Englischen Woche auf der Agenda. Es sind vier an der Zahl. Wie viele Begegnungen aufgrund der weiterhin ausgiebigen Niederschläge im Landkreis Gifhorn tatsächlich über die Bühne gehen werden, steht – wie oftmals zuletzt – noch in den Sternen.