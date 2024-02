Gifhorn. Die Verbandsliga-Herren des TC Grün-Weiß bieten dem Lehrter TC zwar in einigen Partien Paroli, müssen aber ein 2:4 quittieren.

Die Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Gifhorn haben sich beim Lehrter TC, einem der Titelfavoriten der Verbandsliga, durchaus teuer verkauft. Immerhin zwei Matchgewinne standen für die Gäste zu Buche, letztlich war aber nicht mehr möglich. So hieß es am Ende 2:4. „Das ist schon in Ordnung“, gab Gifhorns Nummer 2, Max Müller, zu.

Er selbst hatte den einzigen Einzelsieg aus Sicht der Gäste verbucht (7:6, 6:2). „Ich habe richtig gut aufgeschlagen, damit war ich sehr zufrieden. Ich hatte aber Probleme, in die Ballwechsel zu finden“, sagte Müller. Louis Egbe war beim 1:6, 0:6 im Spitzeneinzel chancenlos, Elias Wrobel musste an Position 4 schon beim Stand von 1:0 wegen Problemen mit dem Handgelenk aufgeben.

Youngster Nicholas Meyer zog mit 3:6, 3:6 den Kürzeren. „Das war ein richtig gutes Match“, fand Müller. Im Doppel fuhren Müller/Egbe nach einem fast perfekten ersten Durchgang den zweiten Sieg ein (6:1, 6:7, 10:8). „Da hat fast alles geklappt, das muss man zugeben. Im zweiten Satz und im Match-Tiebreak war es ein Spiel auf Augenhöhe“, befand der Rechtshänder. Meyer und Hermann Heine, der extra fürs Doppel den Weg nach Lehrte auf sich genommen hatte, verloren 1:6, 2:6.

tim