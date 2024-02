Gifhorn. Die Oberliga-Damen des TC Grün-Weiß holen gegen den Braunschweiger THC II den vierten Punkt der Saison und können nicht mehr absteigen.

Schon vor dem Oberliga-Kellerduell des HTV Hannover II gegen den TV Jahn Wolfsburg war sich Igor Djuranovic seiner Sache sicher. Der Trainer der Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn machte nach dem 3:3 seiner Mannschaft gegen den Braunschweiger THC II das Kapitel Abstiegskampf zu. Mit dem 5:1-Auswärtssieg der Wolfsburgerinnen sind die Grün-Weißen auch rechnerisch gerettet.

Das liegt aber eben daran, dass sie im vierten Saisonspiel zum dritten Mal ungeschlagen blieben. Besonders beeindruckend war die Vorstellung von Mailina Nedderhut, die das Spitzeneinzel mit 6:0, 6:0 für sich entschied. Mia-Sophie Müller zitterte sich mit 3:6, 6:1, 10:8 über die Ziellinie. „Sie war ein bisschen nervös, aber hat im Match-Tiebreak die ganze Zeit geführt. Es war ein wichtiger Punkt für uns“, fand Djuranovic.

Der Gifhorner Punkt ist nie in Gefahr, der Sieg ist sogar möglich

Sandra Ebeling (1:6, 1:6) und Mina Lukic (7:6, 2:6, 7:10) mussten sich geschlagen geben, mit einem 2:2 ging es in die Doppel. „Wir hatten Chancen, beide zu gewinnen. Es ging aber um die Sicherheit, deswegen haben wir uns für einen sicheren Punkt entschieden“, verriet Djuranovic. Den holten Nedderhut/Müller mit 6:0, 6:1 souverän, Ebeling/Natascha Svitil waren aber nach einem 2:6 in Durchgang 1 alles andere als chancenlos. „Sie haben im Tiebreak 6:2 geführt, das Spiel hätte in den Match-Tiebreak gehen können“, seufzte Djuranovic.

Der verpasste Heimsieg war ein Wermutstropfen, mehr aber auch nicht. Der TC Grün-Weiß Gifhorn spielt auch im kommenden Winter in der Oberliga.

tim