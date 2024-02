Wolfsburg. B-Junioren des VfL Wolfsburg fertigen Hannover 96 im ersten Pflichtspiel in 2024 mit 6:2 im Niedersachsenderby ab.

Klare Ansage an die Konkurrenz! Die U17-Fußballer des VfL Wolfsburg machten mit Hannover 96 ganz kurzen Prozess und fuhren in der B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost einen 6:2 (2:1)-Sieg ein. Mann des Tages aus Sicht der Hausherren war Karlo Simic, der drei Tore für die Grün-Weißen erzielte. „Das war für uns ein sehr erfreulicher Start ins Fußballjahr 2024. Wir haben das beherzigt, was wir uns vorgenommen hatten“, freute sich VfL-Trainer Dennis da Silva Felix.

Dabei startete die Partie nur bedingt nach dem Geschmack der Wolfsburger. Dennis Husser brachte die Gäste aus Hannover in der siebten Spielminute in Führung. Doch Karlo Simic nahm die Wolfsburger auf seine Schultern und erzielte in der ersten Hälfte zunächst den Ausgleich (20. Minute) und in der 44. Minute die Führung für den VfL – und das mit einem tollen Fallrückzieher.

In Durchgang 2 klingelt es viermal im Hannoveraner Gehäuse

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann richtig deutlich: Elia Dittrich erhöhte auf 3:1 (61.), dann traf Simic zum dritten Mal zum 4:1 (75.). Die Partie war entschieden, drei Minuten später erzielte Alessandro Crimaldi das 5:1 (78.) und auch der eingewechselte Mario Mbassi (84.) durfte sich noch auf der Torschützenliste eintragen. Den Endstand markierte Taycan Kurt in der vierten Minute der Nachspielzeit.

„Von der ersten Minute an haben die Jungs hart gearbeitet, die Balance zwischen Offensive und Defensive gut gehalten und mit einem tollen Ballbesitzspiel überzeugt. Dadurch haben sie zahlreiche Torchancen kreiert”, bilanzierte da Silva Felix und sprach ein Sonderlob aus: „Speziell unser Mittelstürmer Karlo Simic hat ein herausragendes Spiel gemacht und sich mit einem Dreierpack belohnt. Ich bin sehr stolz auf die Truppe, die sich für die Hinspiel-Niederlage revanchiert hat.”

VfL Wolfsburg U17: Khadasevych – Brammer (86. Kleinschmidt), Neininger, Chebil, Dittrich – Amaniampong, Hensel, Soylu (64. Mbassi) – Benedict, Simic (77. T. Igwesi), Crimaldi (81. J. Igwesi).

Tore: 0:1 Husser (7.), 1:1 Simic (20.), 2:1 Simic (44.), 3:1 Dittrich (61.), 4:1 Simic (75.), 5:1 Crimaldi (78.), 6:1 Mbassi (84.), 6:2 Kurt (90.+4).