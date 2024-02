Gifhorn. Auch viele andere Partien in der Fußball-Kreisliga stehen auf der Kippe. Planungssicherheit gibt es lediglich in Hillerse.

Rückrundenstart in der Fußball-Kreisliga: Nachdem am vergangenen Wochenende bereits ein kompletter Nachholspieltag angesetzt war, startet das Kreis-Oberhaus an diesem Sonntag wieder so richtig durch – zumindest auf dem Papier. Denn: Wie bereits in der Vorwoche stehen die Zeichen vielerorts, aufgrund der tiefen, durchnässten Böden, auf Absage. Eine Begegnung wird indes auf jeden Fall über die Bühne gehen...