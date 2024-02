Gifhorn. Wieder sind in der 1. Kreisklasse 2 Partien angesetzt. Die in Dannenbüttel fällt aus. In der Staffel 1 könnte erneut Ohretal auflaufen.

Die Nächsten, bitte: Zum bereits vierten Mal sind am Wochenende Begegnungen in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 angesetzt. Zwei soll(t)en über die Bühne gehen. Schon jetzt steht aber fest, dass die Begegnung des SV Dannenbüttel mit dem SV Ettenbüttel nicht stattfinden wird. Das bestätigte SVD-Trainer André Deutschbein auf Nachfrage.

Die Partie des Titelkandidaten SSV Kästorf II beim FC Schwülper II (Sonntag, 13 Uhr) könnte mit Blick auf die Regenfälle der vergangenen Tage ein ähnliches Schicksal erwarten. In der Staffel 1 eröffneten der FC Ohretal und der SV Wagenhoff am vergangenen Wochenende das Kreisklassen-Jahr, die Hausherren setzten sich nach Rückstand mit 5:1 durch. Nun soll in Radenbeck gleich die nächste Partie angepfiffen werden. Diesmal bekommt es der FC am Sonntag ab 14 Uhr mit dem SV Tappenbeck zu tun.

tim