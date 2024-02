Groß Oesingen. Das Team aus dem Gifhorner Nordkreis eröffnet das Bezirksliga-Jahr mit dem Duell gegen den starken Aufsteiger TSV Ehmen.

13 Spiele, 7 Punkte, 3 davon am Grünen Tisch geholt: Die bisherige Bilanz des SV Groß Oesingen in der Fußball-Bezirksliga gleicht einem Albtraum. Von nun an soll alles besser werden. Mit einem Heimspiel gegen den Tabellendritten TSV Ehmen startet das Schlusslicht am Sonntag (14 Uhr) in die Mission Klassenerhalt.