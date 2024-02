Gifhorn. Der SV befindet sich in der Bezirksliga in akuter Abstiegsgefahr. Im VGH Fairness-Cup führt das Team von Torben König die Kreiswertung an.

In 22 von 32 NFV-Kreisen ist ein Kreisligist in der Fairnesswertung ganz oben zu finden. Im Gifhorner Fußballkreis ist das allerdings nicht der Fall, das zeigt die Hinrundenauswertung im VGH Fairness-Cup, die der Niedersächsische Fußballverband nun veröffentlichte. In Gifhorn ist dort mit dem SV Groß Oesingen ausgerechnet das Bezirksliga-Schlusslicht ganz oben zu finden. Niedersachsenweit ist die Elf von Trainer Torben König Elfter.