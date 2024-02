Gifhorn. Corvin Rowold und Christian Kramer beenden die Hinrunde mit gleich vier Siegen – zwei davon gibt‘s gegen die direkte Konkurrenz

Nein, besser hätte dieser Hinrundenabschluss für die Erstvertretung des RSV Löwe Gifhorn nicht laufen können. Der Radball-Oberligist gewann in Raddestorf (Landkreis Nienburg) alle vier Spiele und wies dabei auch zweimal die Konkurrenz in die Schranken. Damit steht Tabellenplatz 2 zu Buche, die Reserve ist nach zwei Erfolgen und zwei Niederlagen auf Rang 5 zu finden. Die U13 legte indes einen guten Rückrundenstart hin.

Vier klare Siege bringen Gifhorn eine gute Ausgangsposition

Corvin Rowold und Christian Kramer bekamen es mit gleich vier Teams des RVM Bilshausen zu tun. Zwei davon zählen zu den direkten Konkurrenten im Kampf um die zwei Plätze für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga. Und die Gifhorner ließen die Muskeln spielen: Zum Auftakt setzten sie sich mit 6:0 gegen Bilshausens „Erste“ durch, nach einem 6:1 gegen Bilshausen III und einem 7:2 gegen die U19 des RVM kam es zum Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer Bilshausen II.

Die Trainingsintensität der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt. Corvin und Christian haben gezeigt, dass sie nicht nur den besseren Tag hatten, sondern auch klar überlegen sind. Martin Kriebel - Pressewart des RSV Löwe Gifhorn

Auch dort ließ das Duo des RSV nichts anbrennen und fuhr mit einem 7:2 die Punkte 10 bis 12 an diesem Wettkampftag ein. „Die Trainingsintensität der vergangenen Monate hat sich ausgezahlt. Corvin und Christian haben gezeigt, dass sie nicht nur den besseren Tag hatten, sondern auch klar überlegen sind“, frohlockte Löwen-Pressewart Martin Kriebel. Er schob nach: „Das Potenzial ist da, der Aufstieg liegt in der Luft.“ Der Vorsprung auf den Tabellendritten Bilshausen beträgt schon acht Punkte.

Die „Zweite“ der Gifhorner hatte zum Abschluss der Hinrunde eine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen. Knappen Niederlagen gegen Bilshausen II (1:2) und die U19 des RVM (3:4) standen Erfolge gegen die dritte (3:1) und die erste Mannschaft der Bilshäuser (6:5) gegenüber. Somit befindet sich das Team weiterhin im oberen Mittelfeld des Klassements.

Die U13 der Löwen ist schwer zu schlagen und belohnt sich zum Abschluss

Die U13 der Gifhorner, bestehend aus Henri Brunken und Paul Kriebel, ist derweil in eigener Halle schon in die Rückrunde gestartet. Gegen ein starkes Bilshausen (U13) setzte es zu Beginn ein 0:4, in der Folge blieben die Löwen aber jeweils gegen U15-Mannschaften ungeschlagen. Die Partie gegen den RVS Oberneuland blieb torlos, außerhalb einer spektakulären Rettungsaktion Kriebels waren Torszenen auch Mangelware.

Henri Brunken (links) und Paul Kriebel zeigten zum Start in die Rückrunde ordentliche Leistungen und durften im letzten Spiel auch noch einen Sieg bejubeln. © Verein | RSV Löwe Gifhorn

Im Anschluss stand dem Gifhorner Nachwuchs der RV Etelsen gegenüber. Der war dem RSV körperlich klar überlegen und glich die Gifhorner Führung aus, es blieb beim 1:1. Brunken und Kriebel blieben aber dran und belohnten sich mit einem 3:1 zum Abschluss gegen die Zweitvertretung des RV. Der nächste und letzte Spieltag steht am kommenden Wochenende in Bilshausen an, aktuell belegt das junge RSV-Duo Tabellenrang 6.

