Gifhorn. Beim 9:7-Auswärtssieg gegen den VfL Oker muss der TTC Schwarz-Rot auf zwei Spieler verzichten. Klingspon hofft auf Besserung.

Trotz der Ausfälle des erkrankten Davide Manca und des im Urlaub weilenden Florian Jung setzte sich Tischtennis-Landesligist TTC Schwarz-Rot Gifhorn am vergangenen Wochenende beim VfL Oker durch. Der 9:7-Auswärtssieg war allerdings einer der knapperen Sorte, der Tabellenzweite war einem Unentschieden noch so eben von der Schippe gesprungen. Am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Sandkamp darf es aus Gifhorner Sicht gern etwas souveräner sein.