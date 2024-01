Meine. Der TSV vertritt Gifhorn als Kreismeister bei den Bezirksmeisterschaften. Trainer Bilal Azzam ist stolz auf seine Schützlinge.

Die Fußball-B-Junioren des TSV Meine spielen in der Kreisliga, entsprechend waren sie bei der Bezirksmeisterschaft in Salzgitter klarer Außenseiter. Dass die Papenteicher die Gruppenphase als Tabellenletzter beschlossen, verwunderte nicht. Sie hatten sich aber mit ihren Leistungen gegen die Favoriten den einen oder anderen Schulterklopfer verdient. Ebenfalls nach der Vorrunde die Segel streichen mussten mit der A-Jugend und der C-Jugend der JSG Isenhagen die beiden weiteren Gifhorner Kreismeister.

A-Junioren

Die U19 der JSG legte mit einem 4:0 gegen den 1. JFV Braunschweig (Bezirksliga) einen Traumstart hin, es folgten allerdings Niederlagen gegen Landesligist MTV Wolfenbüttel (0:2) und Niedersachsenligist 1. SC Göttingen 05 (1:3). Somit schrammte der Bezirksligist knapp am Halbfinaleinzug vorbei.

B-Junioren

Für die Meiner ging es zum Start gegen den SV Brackstedt II, der in der Wolfsburger und Helmstedter Kreisliga auf Platz 2 zu finden ist. „Es war Nervosität dabei, wir haben es nicht geschafft, Druck nach vorne zu entwickeln“, berichtete TSV-Trainer Bilal Azzam. Mit dem torlosen Remis konnten die Meiner, selbst in der Kreisliga Gifhorn Tabellenneunter, sehr gut leben. „Wir haben uns sehr gefreut, Unentschieden gespielt zu haben“, unterstrich Azzam ob der Außenseiterrolle seines Teams bei der Bezirksmeisterschaft.

Gegen den Spitzenreiter der Kreisliga Helmstedt-Wolfsburg, die JSG Königslutter, gingen die Papenteicher gar in Führung. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Durch die Rotation ist uns aber die Struktur verloren gegangen“, seufzte der TSV-Coach. Königslutter drehte die Partie und gewann mit 2:1.

Der vermeintlich stärkste Gegner wartete zum Abschluss: Landesligist MTV Wolfenbüttel. „Wir haben einen richtigen Fight geliefert, die Jungs haben alles reingeworfen. Sie wollten unbedingt gewinnen. Es ging hin und her, für die Zuschauer war es sehr ansehnlich“, fasste Azzam zusammen. Weil die Meiner in den einen oder anderen Konter liefen, mussten sie sich mit 3:4 geschlagen geben. Bevor der Blick auf die Rückrunde geht und der TSV am kommenden Wochenende in Flensburg ein Trainingslager absolviert, resümierte der Coach: „Wir konnten erhobenen Hauptes aus der Halle gehen, ich bin echt stolz auf die Leistung.“

C-Junioren

Das 0:5 der Isenhagener gegen den 1. SC Göttingen 05 (Niedersachsenliga) war gleichbedeutend mit einer großen Hypothek für das Team aus dem Nordkreis. Nach einem 1:2 gegen den BSC Acosta (Niedersachsenliga) und dem 0:0 gegen den SV Brackstedt (Bezirksliga) war das Turnier für die JSG beendet.