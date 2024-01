Gifhorn. Somit wäre das Kreisliga-Duell das erste Liga-Spiel im Gifhorner Amateurfußball. Auch in der 1. Kreisklasse 2 stehen Nachholspiele an.

Während die hiesigen Vertreter aus dem Fußball-Bezirk am Wochenende ihre erste Testspiele im neuen Jahr absolvieren, stehen die Kicker in der Kreisliga und der 1. Kreisklasse 2 vor einem richtigen Kaltstart. Ohne große Vorbereitungszeit geht‘s direkt um Zählbares. Ob aber jede der angesetzten Nachholpartien am Sonntag über die Bühne gehen kann, steht aufgrund der feuchten Witterung noch in den Sternen. Bei Kreisliga-Topteam SV Westerbeck geht man derweil vom Anpfiff der Begegnung gegen Kellerkind Wesendorfer SC (So., 14 Uhr) aus...