Gifhorn. Durch die Unentschieden in Hamburg und Trittau behält die SG Gifhorn/Nienburg II ein positives Punktekonto in der Badminton-Oberliga.

Erst das Remis beim Tabellennachbarn, dann das Unentschieden beim verstärkten Schlusslicht: Die SG Gifhorn/Nienburg II hat den Doppelspieltag „im Norden“ in der Badminton-Oberliga ungeschlagen überstanden. „Damit müssten wir so gut wie gerettet sein“, meinte Coach Hans Werner Niesner nach den beiden 4:4-Unentschieden bei SSW Hamburg und beim TSV Trittau II.

Das Duell beim routinierten Tabellendritten in Hamburg hätte ausgeglichener kaum verlaufen können – das machen die Zahlen deutlich. 4:4 Matches, 10:10 Sätze und 384:386 Spielpunkte aus Gifhorner Sicht unterstreichen dies. In den Doppeln punkteten Max Schichta/Jannik Schmidt sowie Beke Recht/Leonie Wronna für die SG-Reserve, hinzu kamen Einzelsiege von Dharni Vasudhevan Venkatesan und Frank Altmann. Pech hatten dagegen Altmann/Venkatesan im 2. Herrendoppel sowie Leonie Wronna im Dameneinzel, die jeweils in drei Durchgängen unterlagen.

Auch die zweite Partie der Gifhorner Reserve beim TSV Trittau II verlief enorm ausgeglichen – wieder herrschte Gleichheit nach Matches (4:4) und Sätzen (9:9). Dabei hatten die Gastgeber mit Nikolaj Persson und der Indonesierin Isra Faradilla sogar zwei Zweitliga-erfahrene Akteure im Kader, die an drei Punktgewinnen beteiligt waren. Die SG führte nach den Eingangsdoppeln durch Siege von Schichta/Schmidt und Venkatesan/Altmann erneut mit 2:1. Zudem punkteten Venkatesan und Altmann wieder in ihren Herreneinzeln.

jne