Gifhorn. Die Verbandsliga-Herren des TC Grün-Weiß geben gegen den SSV Plockhorst nur einen Satz ab und dürfen früh durchatmen.

Nach dem 0:6 zum Auftakt beim TuS Wettbergen Hannover II gab es nun das umgekehrte Resultat: Die Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Gifhorn ließen dem SSV Plockhorst am zweiten Spieltag der noch jungen Verbandsliga-Saison keine Chance und feierten einen 6:0-Heimsieg. Da nach dem Rückzug des DTV Hannover II nur eine Mannschaft absteigt, betonte TC-Spieler Max Müller: „Das Thema Klassenerhalt ist durch.“

Der Sieg gegen das Team aus dem Landkreis Peine hatte nie zur Debatte gestanden. Müller (6:1, 6:4), Oskar Biermann (6:1, 6:0) und Elias Wrobel (6:0, 6:1) fuhren souveräne Erfolge ein. Louis Egbe musste im Spitzeneinzel gegen Frank Helmsen in den Match-Tiebreak, behielt aber mit 7:6, 3:6, 10:3 die Oberhand. „Bei dem Spiel hat es Spaß gemacht, zuzuschauen“, fand Müller. „Mein Gegner war im zweiten Satz wesentlich besser im Spiel. Oskar hat gar nichts anbrennen lassen, das war Wahnsinn“, lobte die Nummer 2 der Mühlenstädter.

Wenig überraschend wurden auch die Doppel zu klaren Angelegenheiten. Sowohl Egbe/Müller als auch Biermann/Wrobel gewannen 6:3, 6:0. „Louis und ich tun uns am Anfang immer schwer, reinzukommen. Nach dem 2:3 im ersten Satz haben wir aber kein Spiel mehr verloren“, stellte Müller heraus. „Bis auf das Einzel von Louis war es ziemlich deutlich. Die Plockhorster waren, was die Meldeliste angeht, nicht in Bestbesetzung da. Das müssen wir ihnen zugute halten. Das war bei uns aber auch nicht der Fall“, ordnete der Rechtshänder ein.

tim