Gifhorn/Wolfsburg. Die Oberliga-Damen des TC Grün-Weiß fahren beim Nachbarn TV Jahn ihren ersten Saisonpunkt ein und können damit zufrieden sein.

Es war das erwartet knappe und ausgeglichene Duell, das sich die Tennis-Damen des TV Jahn Wolfsburg und des TC Grün-Weiß Gifhorn am Sonntag lieferten. Am Ende holten beide Teams nach einer deutlichen Auftaktniederlage nun am zweiten Oberliga-Spieltag ihren ersten Zähler und dürften mit dem 3:3 durchaus leben können. „Wir wollten gewinnen, hätten aber auch verlieren können. Wir sind als Mannschaft zufrieden“, konstatierte Gifhorns Coach Igor Djuranovic.

Zwei Einzel waren vergleichsweise klar: Während Mina Lukic an Position 4 gegen Hannah Preußner mit 2:6, 3:6 das Nachsehen hatte, setzte sich Mailina Nedderhut im Spitzeneinzel gegen die Tschechin Valentina Vachkova mit 6:2, 6:4 durch. „Mailina hatte ein gutes Match und hat es sehr gut gemacht“, lobte Djuranovic. Dabei ließ sich die junge Gifhornerin auch nicht davon verunsichern, dass sie im zweiten Satz einem Break hinterherlaufen musste. Nedderhut holte es sich zurück und gewann das Duell in zwei Sätzen.

Mia-Sophie Müller findet genau rechtzeitig zurück

Das hätte auch Mia-Sophie Müller an Position 2 gelingen können. Die Rechtshänderin lag 6:3, 5:4 und 30:0 vorn, musste aber noch in den Tiebreak und dort den Satzausgleich hinnehmen. „Im Match-Tiebreak hat sie dann 6:8 zurückgelegen, den aber noch 10:8 gewonnen. Das war ein wichtiger Punkt für uns“, betonte Djuranovic. Sandra Ebeling verlor im dritten Einzel gegen Lisa Alaimo mit 1:6, 6:7. „Sie war im ersten Satz total kalt und hat nicht reingefunden. Im zweiten Satz hat Sandra dann sehr gut angefangen und bei eigenem Aufschlag 5:4 geführt“, seufzte der Gifhorner Coach.

Die Doppel wurden zu einer klaren Angelegenheit. „Ich wusste, dass Wolfsburg das zweite Doppel starkmachen würde“, verriet Djuranovic, der aber kein Risiko eingehen wollte. So schickte er Nedderhut/Müller ins Rennen, das Duo der Grün-Weißen sicherte im ersten Doppel mit einem 6:1, 6:1 das Remis. Ebeling/Lukic verloren 0:6, 3:6. „Es war klar, dass ein Match an uns und eines an den Gegner geht“, fand der GW-Trainer.