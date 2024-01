Gifhorn. Die Mühlenstädter müssen sich im Aufsteigerduell beim SV Berliner Brauereien mit 2:5 beugen und sind Tabellenschlusslicht.

Schon vor dem direkten Duell mit dem SV Berliner Brauereien war der BV Gifhorn in der 2. Badminton-Bundesliga aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses am Tabellenende zu finden. Am Sonntag gelang es dem BVG im Aufsteigerduell nicht, die „Rote Laterne“ gleich wieder an die Hauptstädter abzugeben. Gifhorn verlor auswärts mit 2:5, doch das war nicht die einzige schlechte Nachricht des Tages...

Callum Smith, der die ersten Wochen der Saison aufgrund eines Bänderrisses im rechten Fuß verpasst hatte, musste das erste Herreneinzel nach einem 9:11 in Satz 1 aufgeben. „Er hatte Probleme an dem Fußgelenk, an dem er operiert werden musste. Im Doppel mit mir hat er schon gesagt, dass er ziemliche Schwierigkeiten hat“, schilderte Mitspieler Yannik Völkering. Smith biss im ersten Herrendoppel auf die Zähne und gewann es an der Seite Yannik Völkerings, im Einzel war nach dem ersten Durchgang Schluss. „Er hat gesagt, dass das Risiko zu groß ist. Es ist mehr eine Vorsichtsmaßnahme, wir können ihm nicht böse sein“, fand der Teamkollege des Schotten.

Nach dem zweiten Herrendoppel wird es unschön

Yannik Völkering selbst trat nach dem gewonnenen Doppel aufgrund von Rückenproblemen im Mixed nicht an, ihn ersetzte Marvin Schmidt. „Ich habe gemerkt, dass die Schmerzen zu groß sind.“ Nach dem zweiten Herrendoppel, das Schmidt und Holger Herbst in fünf Sätzen verloren hatten, gab es weniger schöne Szenen. Saruul Shafiq, einer der Berliner Spieler, „hat den Finger auf den Mund gelegt und uns so gezeigt, dass wir ruhig sein sollen, weil er sein Spiel gewonnen hat. Das ist sehr unfair“, stellte Yannik Völkering klar.

Das Problem: Es war nur ein Referee anwesend, ein zweiter Schiedsrichter war nicht mit von der Partie. „So kann er nichts entscheiden. Das finde ich sehr schade, es ist ein Unding, dass keine zwei Schiedsrichter gestellt werden“, wetterte Völkering. Die Gifhorner ließen das unsportliche Verhalten des Kontrahenten in den Spielbericht eintragen. „Ich hoffe, dass sich irgendwas ändert und der Deutsche Badminton Verband härter durchgreift“, sagte der Gifhorner Akteur.

Ein Punkt wäre für Gifhorn ein Muss gewesen

Auch das Sportliche ärgerte die Gifhorner allerdings. „Wir müssen uns da ein bisschen an die eigene Nase fassen. Wir belohnen uns zu selten. Da fehlt die Konstanz, bis zum Ende durchzuziehen“, seufzte Völkering. Es wäre mehr drin gewesen als nur den dritten Punkt für die Berliner zu verhindern. Völkering: „Wir hätten einen Punkt holen müssen und hätten das Spiel auch gewinnen können.“

Weiter geht es in drei Wochen mit den Heimspielen gegen den STC BW Solingen und den Gladbecker FC. „Wir müssen zusehen, da zwei Siege einzufahren“, forderte der Gifhorner Spieler.

SV Berliner Brauereien – BV Gifhorn 5:2

1. HD: Cholan Kayan/Florian Kaminski – Callum Smith/Yannik Völkering 11:9, 13:15, 14:12, 11:13, 9:11

DD: Eva Stommel/Katerina Tomalova – Rachel Andrew/Maren Völkering 11:8, 6:11, 11:6, 11:9

2. HD: Saruul Shafiq/Lin-Yu Oei – Marvin Schmidt/Holger Herbst 8:11, 11:6, 8:11, 11:4, 11:7

1. HE: Cholan Kayan – Callum Smith 11:9, 11:0, 11:0

DE: Katerina Tomalova – Martina Nöst 11:5, 11:4, 11:7

MX: Eva Stommel/Lin-Yu Oei – Marvin Schmidt/Rachel Andrew 11:7, 6:11, 8:11, 3:11

2. HE: Aditya Patil – Holger Herbst 9:11, 11:9, 11:4, 11:6