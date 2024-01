Gifhorn. Aufsteiger BVG muss sich in der 2. Bundesliga Nord im ersten Teil des Hauptstadt-Doppelpacks nur knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Die SG EBT Berlin gehört in der 2. Badminton-Bundesliga zu den Titelkandidaten – und doch hat es Aufsteiger BV Gifhorn am Samstag immerhin geschafft, einen Punkt einzufahren. Das Kellerkind, das jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg dringend braucht, musste sich „nur“ mit 3:4 geschlagen geben. „Wir hätten noch einen Punkt mehr mitnehmen können, es ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Wir sind aber zufrieden, weil wir aus einem 1:4 noch ein 3:4 gemacht haben“, fasste BVG-Spieler Yannik Völkering zusammen.

Die verlorenen ersten Sätze tun den Gifhornern weh

Der Start war dem Gast zumindest bei den Herren nicht gelungen, beide Doppel gingen in drei Sätzen an die Gastgeber. Dafür gaben Rachel Andrew und Maren Völkering im Damendoppel in drei Sätzen nur insgesamt sechs Punkte ab. „In den Herrendoppeln war es uns nicht vergönnt, den ersten Satz zu gewinnen. So hätten wir ein bisschen Oberwasser gehabt. Es haben Konstanz und Schnelligkeit gefehlt, um die Gegner unter Druck setzen zu können“, haderte Yannik Völkering.

Callum Smith gewann das erste Herreneinzel in fünf Sätzen, Yannik Völkering und Andrew das Mixed in vier Durchgängen. Bitter wurde es bei Martina Nöst im Dameneinzel. Die Gifhorner Spielerin bewies nach einem 0:2-Satzrückstand Moral und kämpfte sich in den Entscheidungsdurchgang, musste sich dort jedoch mit 7:11 geschlagen geben. „Sie ist schlecht gestartet, hat sich dann aber zurückgekämpft. Der fünfte Satz war erst ausgeglichen, dann haben uns einfache Fehler das Spiel gekostet“, berichtete Yannik Völkering.

SG EBT Berlin – BV Gifhorn 4:3

1. HD: Adam McAllister/Benjamin Klindt – Callum Smith/Yannik Völkering 11:9, 11:6, 11:6

DD: Katharina Gnauck/Franziska Tischer – Rachel Andrew/Maren Völkering 2:11, 2:11, 2:11

2. HD: Joshua Apiliga/Robert Franke – Marvin Schmidt/Holger Herbst 11:9, 11:6, 11:7

1. HE: Philip Klindt – Callum Smith 10:12, 11:7, 11:3, 10:12, 7:11

DE: Marleen Schwabe – Martina Nöst 11:8, 11:7, 6:11, 7:11, 11:7

MX: Benjamin Klindt/Marleen Schwabe – Yannik Völkering/Rachel Andrew 9:11, 9:11, 11:7, 10:12

2. HE: Adam McAllister – Holger Herbst 11:3, 11:6, 11:7

tim