Gifhorn. Das Fazit des Veranstalters nach der dritten Auflage des Traditionscups fällt positiv aus. Den Zuschauern ist beste Unterhaltung geboten.

Ganz zu Beginn lief es, was die Durchsagen anging, „etwas holprig“, danach allerdings im Allgemeinen „wie geschmiert“: Mustafa Ergül, Geschäftsführer des T.C. Gifhorn, durfte nach der dritten Auflage des Traditionscups rundum zufrieden sein. „Die Leute in Gifhorn sind erfahren mit Hallenturnieren und können da auch improvisieren“, lobte Ergül. Dass die Fußballer des Gastgebers das Finale gegen den Nachbarn SV Welat I verloren, war dabei maximal ein kleiner Wermutstropfen aus Sicht der Gifhorner.

An Toren geizten die Mannschaft von Beginn an nicht. „Ich habe mit ein paar Spielern gesprochen. Viele waren voneinander überrascht. Wir hatten Mannschaften aus Peine, Braunschweig, Wolfsburg, Helmstedt und Gifhorn da. Das waren Teams, die sich nicht kannten“, zeigte Ergül auf. Er schob nach: „Ich war ein bisschen irritiert, weil ich dachte, Hallenfußball wäre Hallenfußball. Die Jungs waren aber überrascht, wie stark die Gegner waren. So war der Spaßfaktor größer, die Stimmung war gut, die Spiele waren intensiv. Für die Zuschauer war der eine oder andere Augenschmaus dabei.“

Im Finale begegnen sich zwei befreundete Teams aus Gifhorn

Doch zum Sportlichen: In Gruppe A setzte sich der Favorit SV Reislingen-Neuhaus (Bezirksliga) durch, war allerdings punktgleich mit der Erstvertretung des Ausrichters aus der 1. Kreisklasse. Der SV Welat II (2. Kreisklasse) kam als Gruppendritter weiter. Der SV Welat I (Kreisliga) und Vorjahressieger TSV Ehmen (Bezirksliga) machten das Rennen in Gruppe B, Takva Peine (1. Kreisklasse Peine) qualifizierte sich als bester Gruppendritter ebenfalls für die Runde der letzten Acht. Komplettiert wurde die durch Landesligist TSC Vahdet Braunschweig und Bezirksligist SV Gifhorn aus der Gruppe C.

Nach umkämpften Partien in der K.o.-Runde begegneten sich im Endspiel ausgerechnet der T.C. Gifhorn I und der SV Welat. „Gifhorn ist kein Stadt wie Berlin oder Hamburg. Wir kennen uns untereinander, sind miteinander aufgewachsen“, zeigte Ergül auf. Eine echte Rivalität gebe es, außerhalb von freundschaftlichen Sticheleien, nicht. „Viele von uns pflegen Freundschaften, die Familien verbringen Zeit miteinander“, unterstrich Ergül.

So war es zu verschmerzen, dass Ausrichter T.C. der Titelgewinn nach einem torreichen Finale verwehrt blieb. Der Kreisligist setzte sich nach einem echten Spektakel mit 8:3 durch und durfte sich nach dem Triumph beim Cappu Cup vor einer Woche gleich über den nächsten Titelgewinn freuen.

Die K.o.-Phase im Überblick

Viertelfinale

TSC Vahdet Braunschweig – Tavka Peine 4:5

SV Welat I – SV Welat II 5:3

SV Reislingen-Neuhaus – SV Gifhorn 4:5

T.C. Gifhorn I – TSV Ehmen 3:2 n. N.

Halbfinale

Takva Peine – SV Welat I 4:5 n. N.

SV Gifhorn – T.C. Gifhorn I 0:2

Spiel um Platz 3

Takva Peine – SV Gifhorn 1:0

Finale

SV Welat – T.C. Gifhorn I 8:3