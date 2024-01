Gifhorn. Das hiesige Team schafft es bei der 40. Auflage des Turniers vom Niedersächsischen Fußballverband erneut ins Achtelfinale.

Der Start gelang den Jungschiedsrichtern des NFV-Kreis Gifhorn ein weiteres Mal nicht, dann arbeiteten sie sich beim Fußballturnier der Jungschiedsrichter in Vechta aber rein und schafften es ins Achtelfinale. Dort ereilte das hiesige Team ein bitteres Déjà-vu, erneut war nach einem Siebenmeterschießen in der Runde der letzten 16 Endstation.

Doch der Reihe nach: Es war ein echter Horrorauftakt, den das Team von Trainer Normen Meyer und Manager Korbinian Becker bei der 40. Auflage der Veranstaltung hinlegte. Gegen den späteren Sieger, den NFV-Kreis Celle, setzte es trotz der lautstarken Unterstützung der mitgereisten Fans eine 0:8-Klatsche. Es musste eine Systemumstellung her – und die fruchtete. Im zweiten Spiel fuhren die Mühlenstädter gegen den NFV-Kreis Ostfriesland einen wichtigen 2:0-Erfolg ein.

Bis zum Achtelfinale gibt sich Gifhorn keine Blöße

Doch es mussten weitere Siege her. Im Duell mit dem NFV-Kreis Rotenburg gingen die Gifhorner mit 2:0 in Führung, mussten nach dem Anschlusstreffer aber noch mal gehörig zittern. Das Meyer-Team brachte den knappen Vorsprung über die Zeit, den NFV-Kreis Göttingen-Osterode bezwang es souverän mit 3:0. Gifhorn hatte das Weiterkommen vor der Begegnung mit dem NFV-Kreis Heide-Wendland in den eigenen Händen. Nach einigen vergebenen Chancen zeigte sich das hiesige Team effizienter und gewann erneut 3:0.

Trotz des katastrophalen Starts ging es also als Gruppenzweiter zum vierten Mal in Folge ins Achtelfinale. Das wurde seinem Status als K.o.-Spiel gerecht. Gifhorn legte gegen den NFV-Kreis Region Hannover II eine starke Defensivarbeit hin und ließ nur Fernschüsse zu, die allesamt nicht wirklich gefährlich wurden. Nach zehn intensiven Minuten stand folgerichtig ein 0:0, das Siebenmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Dort zogen die Schützlinge von Normen Meyer nach dem siebten Schützen den Kürzeren. Anfang 2023 hatte das Pendel nach dem sechsten Versuch zuungunsten der Gifhorner ausgeschlagen.

Meyer und Becker ziehen ein positives Fazit

„Das Déjà-vu ist bitter, aber die Jungs können stolz auf sich und ihre Leistung sein. Wenn man im ersten Spiel acht Gegentore hinnehmen muss, ist es nicht selbstverständlich, dass die Jungs im Anschluss so kämpfen“, betonte Trainer Meyer. „Sie haben sich das Achtelfinale verdient. Dass Gifhorn zum vierten Mal in Folge das Achtelfinale erreichen konnte, ist unglaublich gut. Da kein Spieler aus Altersgründen aus dem Team ausscheidet, hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr erneut an den diesjährigen Erfolg anknüpfen können“, fügte Meyer an.

Manager Becker schlug in eine ähnliche Kerbe: „Die Jungs haben ein super Turnier gespielt, leider war das Glück am Ende wie schon im letzten Jahr nicht auf unserer Seite. Überragend war auch der Support der zahlreich mitgereisten Fans.“

Lucie Lenz war beim Turnier der Frauen erneut die beste Torschützin. © NFV-Kreis Gifhorn | NFV-Kreis Gifhorn

Für den NFV-Bezirk Braunschweig ging Lucie Lenz, Schiedsrichterin des JFV Boldecker Land, im Turnier der Frauen an den Start. Es reichte zu Rang 2, Lenz verteidigte ihren Titel der Torschützenkönigin.

r./tim