Gifhorn. In der Verbandsliga kommt es zwischen den MTV-Männern und Gastgeber FC Wenden zum Aufsteigerduell. Es geht um wichtige Zähler.

Die 0:3-Niederlage bei Spitzenteam Vallstedt Vechelde Vikings II dürfte im Lager der Verbandsliga-Volleyballer des MTV Gifhorn niemanden überrascht haben. Die Partie ist Schnee von gestern, denn am Sonntag ab etwa 16 Uhr wird es zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig wichtig für die Schwarz-Gelben – dann ist das Team von Werner Metz nämlich bei Mitaufsteiger FC Wenden zu Gast.