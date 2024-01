Gifhorn. Schon vor dem letzten Spiel steht das Team des TC Grün-Weiß als Bezirksliga-Meister fest. Niederlage zum Abschluss ist zu verschmerzen.

Ohne großen Erwartungen gingen die Tennis-Herren 70 des TC Grün-Weiß Gifhorn in die Bezirksliga-Saison. Wenige Monate später steht unter dem Strich die Meisterschaft für die Grün-Weißen – und die stand nach vier Siegen aus vier Spielen schon vor dem letzten Spieltag fest.

Beim Uslarer TC (5:1), gegen den Helmstedter TV (4:2), beim SC Schwarz-Gold Hannover (5:1) und gegen den Hildesheimer TV II (5:1) gaben sich die Mühlenstädter jeweils keine Blöße. Weil sich die Konkurrenten bis zum Jahresende gegenseitig die Punkte weggenommen hatten, wurde der Saisonabschluss im neuen Jahr mit der Partie gegen den MTV Eintracht Celle zu einem Schaulaufen. Dass das mit 2:4 verloren ging, war aus Sicht des TC zu verschmerzen.

Damit gehen die Gifhorner Routiniers in der kommenden Saison in der Oberliga an den Start. Mit Bernd Antosch und Rolf Götter blieben zwei Akteure der Grün-Weißen über die gesamte Spielzeit im Einzel ungeschlagen.

r.