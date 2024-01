Gifhorn/Celle. Der Gifhorner profitiert von der Aufgabe des Topgesetzten, ansonsten lässt er seinen Kontrahenten nicht den Hauch einer Chance.

Djordje Djuranovic spielt beim TC Grün-Weiß Gifhorn im Herren-55-Team Punktspiele. Bei Turnieren ist er wegen seiner Trainertätigkeit für den Verein nicht oft am Start. Für Meisterschaften macht er aber (oftmals erfolgreiche) Ausnahmen...

Djuranovic ging bei den Landesmeisterschaften in Celle in der Herren-65-Konkurrenz an den Start. Nach einem deutlichen Erstrundensieg ging es für den ungesetzten Gifhorner im Viertelfinale gegen keinen Geringeren als den topgesetzten Erwin Skramrahl vom Braunschweiger THC. Der Löwenstädter ist in der deutschen Rangliste auf Position 17 zu finden. „Das war für mich das eigentliche Endspiel“, sagte Djuranovic nach Turnierende rückblickend. „Und es war dann auch eine enge Kiste“, fügte der Rechtshänder an.

Beim Stand von 7:6, 3:0 für den Gifhorner gab der Löwenstädter krankheitsbedingt auf. Im Halbfinale gewann Djuranovic mit 6:0, 6:3 gegen Peer Schöndorf (TV Springe), im Finale verteilte er gegen den an Position 2 gesetzten Hans-Jürgen Bargfrede (Zevener TC) sogar die Höchststrafe.

