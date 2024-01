Calberlah/Westerbeck. Beim Comeback der Hallen-Kreismeisterschaften schnappen die Meiner B-Junioren Gifhorn Nord und Schwülper-Südkreis den Titel weg.

Nicht nur bei den Erwachsenen sind die Hallen-Kreismeisterschaften nach jahrelanger Corona-bedingter Pause zurück – auch bei den Junioren feierten die prestigeträchtigen Titelkämpfe nun ihr Comeback. Die beste Bilanz nach den Wettbewerben der A-, B- und C-Junioren hatte die JSG Isenhagen mit zwei Meisterschaften vorzuweisen, außerdem Grund zum Jubeln hatten die B-Junioren des TSV Meine.

Isenhagens A-Junioren haben mit 13 Punkten die Nase vorn

In allen drei Konkurrenzen waren sechs Teams mit von der Partie, die sich im Modus Jeder-gegen-Jeden duellierten. Der Wettbewerb der A-Jugend fand in der Sporthalle der IGS Westerbeck statt. „Es war eine sehr faire und gut besuchte Endrunde“, betonte Sven Stuhlemmer, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses. „Das Teilnehmerfeld war sehr ausgeglichen, die Endrunde hat einen verdienten Sieger gefunden“, fand Stuhlemmer.

Ob im Trainingsanzug oder im feinen Zwirn: Die A-Junioren der JSG Isenhagen hatten nach ihrem Titelgewinn Grund zur Freude. © NFV-Kreis Gifhorn | NFV-Kreis Gifhorn

Die Nase vorn hatte schließlich die JSG Isenhagen, die sich in fünf Partien nur gegen den VfL Wittingen-Suderwittingen die Blöße gegeben hatte. Am Ende standen für das Team aus dem Nordkreis 12:6 Tore und 13 Punkte zu Buche. Der JFV Boldecker Land (13:7 Tore, 10 Punkte) sicherte sich den Silberrang, komplettiert wurde das Podest durch die ungeschlagenen Wittinger (5:3 Tore, 7 Punkte).

Meine sticht Gifhorn Nord und Schwülper-Südkreis aus

Die B-Junioren ermittelten ihren Kreis-Champion in Calberlah. Auch hier betonte Stuhlemmer die Fairness, mit der alle Teams vorgegangen seien. „Es war ein technisch sehr gut anzusehendes Niveau“, befand der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses. Zu Beginn sprach noch einiges dafür, dass Bezirksligist JSG Gifhorn Nord, der als Favorit in den Wettbewerb gegangen war, das Rennen machen würde.

Letztlich mussten sich Gifhorn Nord und die JSG Schwülper-Südkreis aber mit den Plätzen 2 und 3 begnügen, während der TSV Meine ohne Niederlage durch den Wettbewerb marschierte und sich trotz zweier Unentschieden mit einem Punkt Vorsprung auf die Konkurrenten über die Kreismeisterschaft freuen durfte.

Ungeschlagene JSG Isenhagen setzt sich durch

An Ort und Stelle lieferten sich auch die sechs C-Jugend-Teams heiße Duelle. „Auch wenn so mancher Spieler ein wenig erhitzt war, blieb es im Großen und Ganzen doch fair auf der Platte“, fasste Stuhlemmer zusammen. Einmal musste ein Referee die rote Karte zücken, dem war allerdings „nur“ ein Handspiel auf der eigenen Torlinie vorausgegangen.

Die JSG Isenhagen stellte auch den jüngsten Sieger der Kreismeisterschaften, die C-Junioren des Nordkreis-Teams blieben ungeschlagen. © NFV-Kreis Gifhorn | NFV-Kreis Gifhorn

Die JSG Isenhagen gewann drei ihrer fünf Spiele, blieb aber ungeschlagen und kam mit drei Punkten Vorsprung auf den JFV Sassenburg ins Ziel, Dritter wurde die JSG Gifhorn Nord. Stuhlemmer bedankte sich im Anschluss bei den Pokalstiftern, den Referees, „die die Spiele souverän geleitet haben“, sowie beim JFV Sassenburg sowie SV Calberlah.

Alle drei Sieger sind für die Bezirks-Futsalmeisterschaft qualifiziert, die am Wochenende des 27. und 28. Januar in der Amselstieghalle in Salzgitter stattfindet.

tim