Gifhorn. Der Titelkandidat gewinnt gegen Schlusslicht SG Braunschweig III mit 64:55. Mit der Offensive ist Trainer Jens Wowra nicht zufrieden.

Ein Feuerwerk war es gewiss nicht, das die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn zum Start ins Kalenderjahr 2024 abbrannten. Die nächsten zwei Punkte wanderten dennoch auf das Konto des Tabellenzweiten, der gegen Schlusslicht SG Braunschweig III mit 64:55 (24:16, 19:11, 9:17, 12:11) gewann. „Wir haben das Spiel über die komplette Zeit kontrolliert, gerade defensiv“, bekräftigte MTV-Trainer Jens Wowra.

Der Auftakt der Gifhorner war ein solider, nach dem ersten Viertel standen bereits 24 Zähler zu Buche. Zur Pause führten die Gastgeber komfortabel mit 43:27. „Wir haben zwischenzeitlich mit 18 Punkten geführt und unsere Verteidigung umgestellt. Die SG hatte keine Mittel“, berichtete Wowra. Weil die Offensive des MTV aber nicht wie gewohnt performte, kamen die Löwenstädter zwischenzeitlich auf sechs Zähler heran. „Es gab aber keine wirkliche Gefahr, wir hatten die Partie unter Kontrolle. In der Zeit haben wir ein bisschen durchgewechselt. Als die besten Fünf wieder dabei waren, sind wir auch weggezogen“, ordnete Wowra sachlich ein.

Finn-Ove Lehner war beim Heimsieg des MTV der beste Scorer der Gifhorner. Er kam gegen die SG Braunschweig III auf 19 Punkte. © regios24 | Sebastian Priebe

Vor allem die Offensive muss wieder in den Wettkampfmodus finden

Nicht zufrieden sein konnte der Coach der Mühlenstädter mit der Darbietung in der Offensive. „Wir haben im ersten Viertel 24 Punkte gemacht und dann nur noch insgesamt 40. Das spiegelt nicht wider, wie wir spielen. Im Normalfall machen wir 80, 90 Punkte“, kritisierte Wowra. „Wir hatten viele Ballverluste, haben viele Würfe auch nicht getroffen. Wir täten gut daran, jetzt schnell wieder in den Wettkampfmodus zu finden.“

Bevor es am Samstag ab 19.30 Uhr zu Hause gegen den USV Braunschweig geht, will der MTV deshalb noch ein Testspiel absolvieren. Das soll am Mittwochabend gegen den Regionsligisten TuS Müden-Dieckhorst steigen.

MTV: Lehner 19 Punkte, Krebs 10, Kobidze 9, Pazin 9, Krüger 7, Rosemeyer 5, Ilichuk 3, Steinkamp 2, Du, Knauft.