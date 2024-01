Gifhorn. Ein dritter Punkt, er wäre die Krönung gewesen für den BV Gifhorn in der 2. Badminton-Bundesliga ...

Zwei Punkte waren das Ziel gewesen vor dem ersten Heimspiel-Doppelpack des neuen Jahres. Und diese zwei Punkte fuhr Badminton-Zweitligist BV Gifhorn auch ein durch den 5:2-Sieg gegen den VfB GW Mülheim am Samstag. Tags darauf setzte es dann aber eine 2:5-Niederlage gegen den 1. BC Wipperfeld II. „Ein dritter Punkt wäre das i-Tüpfelchen für uns gewesen“, meinte Trainer Hans Werner Niesner.

Diesen dritten Punkt hätten die Gifhorner gegen gute Gäste durchaus erreichen können. „Im 1. Herrendoppel war mehr drin“, legte sich Robin Niesner fest, der seinen Vater beim Coachen unterstützte. „Aber leider gab es immer wieder diese Phasen im Spiel.“ Phasen, die Wipperfelds starke Youngster prompt zu nutzen wussten: David Eckerlin und der deutsche U17-Meister Luis Pongratz setzten sich gegen Callum Smith/Yannik Völkering so knapp in vier Sätzen durch – der letzte Durchgang ging mit 13:11 erst in der Verlängerung an die Gäste.

„Acht Fehler mehr als der Gegner“

Ebenfalls in vier Sätzen zog Gifhorns Damendoppel Rachel Andrew/Maren Völkering den Kürzeren. „Da machen wir eben acht Fehler mehr als der Gegner“, sagte Coach Hans Werner Niesner. Und noch dramatischer aus Sicht der Gastgeber war die Fünfsatzniederlage, die Patrick Thöne/Holger Herbst im 2. Herrendoppel einstecken mussten. „Da ging es hin und her. Es waren Kleinigkeiten, die dieses Match entschieden haben“, meinte Robin Niesner, der Holger Herbst nach der Partie dennoch eine „gute Leistung“ attestierte.

Es fehlt das Quäntchen Glück

„Wir haben wirklich alles gegeben“, erklärte Coach Hans Werner Niesner und schob nach: „Heute haben wir die knappen Spiele aber verloren, die wir gestern noch gewonnen haben. Allerdings war der Gegner auch erheblich stärker.“

Die einzige Ausnahme war das Mixed Yannik Völkering/Rachel Andrew, das nach einem 1:2-Satzrückstand noch das Comeback feierte und mit einem 3:2-Erfolg zwischenzeitlich auf 1:4 verkürzen konnte. Callum Smith sorgte mit seinem glatten Sieg gegen Karim Krehemeier noch einmal für leise Hoffnung im BVG-Lager, als er auf 2:4 stellte. Patrick Thöne hielt das 2. Herreneinzel gegen Pongratz bis zum 4:11, 11:8 und 4:6 offen, ehe sein Drop an der Netzkante kleben blieb – und Pongratz wegzog!

Das Spiel kompakt:

1. HD: Callum Smith/Yannik Völkering – Eckerlin/Pongratz5:11, 11:8, 5:11, 11:13

DD: Rachel Andrew/Maren Völkering – Yao/Indah Sari6:11, 11:13, 11:8, 3:11

2. HD: Holger Herbst/Patrick Thöne – Krehemeier/Maurer 11:8, 9:11, 11:8, 9:11, 6:11

1. HE: Callum Smith – Karim Krehemeier 11:5, 11:5, 11:3

DE: Martina Nöst – Davi Yunita Indah Sari5:11, 4:11, 3:11

MX: Yannik Völkering/Rachel Andrew – Eckerlin/Yao 14:12, 6:11, 8:11, 11:8, 11:6

2. HE: Patrick Thöne – Luis Pongratz4:11, 11:8, 4:11, 3:11