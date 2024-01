Gifhorn. Einen wichtigen 5:2-Sieg fuhr Badminton-Zweitligist BV Gifhorn im ersten Heimspiel des Jahres 2024 ein.

Er hatte pausieren, aufgrund von Sehnenbeschwerden in der Schlaghand den Schongang einlegen wollen. Doch daraus wurde nichts: Da Marvin Schmidt krankheitsbedingt passen musste, stellte sich Patrick Thöne in den Dienst der Mannschaft – und hatte mit zwei Punktgewinnen maßgeblichen Anteil am überraschenden 5:2-Sieg seines Badminton-Zweitligisten BV Gifhorn gegen den VfB GW Mülheim.

„Die Frage war, ob es klug ist, wenn ich spiele“, räumte Thöne mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf ein. Doch diese Frage stellte sich letztlich eben nicht für ihn, da Schmidt ausfiel. Und so trat Thöne sowohl im Doppel gemeinsam mit Holger Herbst als auch im 2. Herreneinzel an – und steuerte eben zwei Zähler zum Erfolg gegen die ersatzgeschwächten Gäste ein.

„Wir haben diesen Sieg erzwungen“, freute sich BVG-Coach Hans Werner Niesner über zwei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Schließlich zwang zeitgleich Konkurrent Gladbecker FC die SG EBT Berlin mit 4:3 in die Knie und bewahrte so sein Polster gegenüber den Gifhornern.

Die hatten selbst gegen Mülheim einen Fehlstart hingelegt: Das 1. Herrendoppel des BVG mit dem Schotten Callum Smith und Yannik Völkering musste sich den Routiniers Roovers/Kuznetsov in vier Sätzen geschlagen geben. Doch: Rachel Andrew/Maren Völkering und Patrick Thöne/Holger Herbst drehten das Blatt mit ihren glatten Erfolgen, so dass die Gastgeber aus den Eingangsdoppeln mit einer 2:1-Führung gingen.

Lediglich Martina Nöst – „sie war schlecht“, so Coach Niesner – enttäuschte beim Heimsieg. Ihre deutliche Dreisatzniederlage gegen Doppel- und Mixedspezialistin Maria Kuse entsprach keineswegs den Erwartungen – es war der erste Einzelsieg für Kuse …

Das Spiel kompakt:

1. HD: Callum Smith/Yannik Völkering – Roovers/Kuznetsov 14:15, 11:7, 7:11, 8:11

DD: Rachel Andrew/Maren Völkering – Stremlau/Kuse 7:11, 11:3, 11:5, 11:8

2. HD: Holger Herbst/Patrick Thöne – Jiang/Stremlau 11:6, 11:8, 11:5

1. HE: Callum Smith – Alexander Roovers 11:4, 14:12, 11:7

DE: Martina Nöst – Maria Kuse 9:11, 5:11, 7:11

MX: Yannik Völkering/Maren Völkering – Kuznetsov/Stremlau 11:6, 11:9, 12:10

2. HE: Patrick Thöne – Chenyang Jiang 7:11, 11:7, 11:7, 11:5

jne/phil