Bielefeld. Im Sommer ist Schluss für den Rekordtorschützen von Arminia Bielefeld. Der Zeitpunkt fühle sich nun richtig an, sagt der 36-Jährige.

Die Bielefelder Vereinslegende Fabian Klos – gebürtig aus Gifhorn – beendet im Sommer ihre aktive Fußballkarriere. Der Rekordtorschütze und -spieler des derzeitigen Drittligisten teilte diesen Entschluss am Freitag mit. „Manche Entscheidungen lassen sich nicht einfach über Nacht treffen. Oft ist es anfangs nur ein Gefühl, das sich im Laufe der Zeit verflüchtigt oder eben bestätigt“, sagte der 36 Jahre alte Angreifer, der 2011 auf die Alm gewechselt war und in 444 Pflichtspielen bislang 178 Tore für Arminia erzielte. Zuvor hatte er seine Schuhe für den SV Meinersen, den MTV Gifhorn und die 2. Mannschaft des VfL Wolfsburg geschnürt.

„Auch wenn ich mir diesen Entschluss alles andere als leicht gemacht habe, fühlt sich der Zeitpunkt doch richtig an“, erklärte der Kapitän weiter: „Für Abschiedsworte, Emotionen und wahrscheinlich auch Tränen wird im Mai genug Zeit sein.“

Schon einmal hatte Fabian Klos sein Ende bei Arminia Bielefeld angekündigt

Vor knapp zwei Jahren hatte Klos angekündigt, die Arminia zu verlassen, damals war Bielefeld noch Erstligist. Nachdem er, durch eine Verletzung außer Gefecht gesetzt, aber den Abstieg mitansehen musste, vollzog der gebürtige Gifhorner die Rolle rückwärts und verlängerte nochmals.

In der abgelaufenen Zweitligasaison landete Bielefeld mit dem früheren Torschützenkönig allerdings nur auf Rang 16 und wurde nach der verlorenen Relegation in die 3. Liga durchgereicht. In dieser belegt der Traditionsverein nach 20 absolvierten Spielen den 14. Tabellenplatz.

sid