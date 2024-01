Gifhorn. Der MTV gastiert bei Schlusslicht VfL Uetze. Die Gastgeberinnen haben zwei Sätze und einen Punkt auf dem Konto – aus dem Hinspiel.

Schon vor einigen Wochen betonte Werner Metz, Trainer der Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn, dass er sich nicht vorstellen könne, mit seinem Team noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Zehn Punkte Vorsprung hat Schwarz-Gelb auf den einzigen Abstiegsplatz, den der VfL Uetze bei nur noch vier ausstehenden Spielen belegt. Am Samstag (ca. 17 Uhr) haben es die Gifhornerinnen in eigener Hand, den Klassenerhalt im direkten Duell in Uetze mit einem Erfolg perfekt zu machen.