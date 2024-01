Gifhorn. Die Gifhornerinnen peilen in der Oberliga den Klassenerhalt an. Samstag geht‘s zum Start gegen die Zweitvertretung aus Lohne.

Über ein halbes Jahr ist es her, dass die Tennis-Damen des TC Grün-Weiß Gifhorn den Abstieg aus der Nordliga verkraften mussten. Nun steht für das Team von Trainer Igor Djuranovic endlich wieder ein Punktspiel auf dem Programm – die Mühlenstädterinnen starten am Samstag um 15 Uhr mit der Partie gegen den TV Lohne II in die Oberliga-Spielzeit. Und dabei können sie wahrscheinlich endlich wieder auf Mailina Nedderhut bauen...