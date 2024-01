Groß Schwülper. Der FC Schwülper stellt früh im neuen Jahr gleich fünf Turniere auf die Beine. Die C-Junioren der Papenteicher feiern einen Titelgewinn.

Nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel ging es unter dem Hallendach gleich wieder rund. Der FC Schwülper richtete innerhalb von sechs Tagen gleich vier Jugendfußball-Turniere und eine Konkurrenz bei den Frauen aus. Letztere entschied die SG Hillerse/Leiferde für sich (wir berichteten), beim Nachwuchs durften sich auch die Gastgeber über einen Turniersieg freuen.

Sieben Teams traten im Wettbewerb der C1-Junioren über etwa vier Stunden im Modus Jeder-gegen-Jeden an. Der gastgebende FC war mit zwei Teams vertreten – und während sich die Schwülperaner Erstvertretung mit fünf Punkten und dem sechsten Rang begnügen musste, marschierte die „Zweite“ zum Titel beim Heimspiel. Zum Trumpf wurde dabei ganz klar die Defensive: Die Papenteicher kassierten nur drei Gegentreffer, so reichten sieben Tore für zwölf Zähler und somit für den Titelgewinn.

Aus Sicht der Hausherren schaffte es die D-Junioren als Dritter ebenfalls aufs Podest, bitter wurde es für die F-Junioren und im C2-Turnier: Dort mussten sich die Teams des FC nach Niederlagen in den Spielen um den dritten Platz jeweils mit dem undankbaren vierten Rang zufriedengeben.

Die D-Junioren des FC Schwülper schafften es dank eines Sieges im Spiel um Platz 3 auf den Bronzerang. © Verein | FC Schwülper

Viele Zuschauer, tolle Atmosphäre: Wintgen ist rundum zufrieden

Am rundum positiven Fazit des Veranstalters änderte das aber freilich nichts. „Unser Neujahrsturnier mit insgesamt fünf Turnieren war ein voller Erfolg. Positives Feedback der Gastmannschaften, Helfer, Eltern und Trainer unterstreichen das voll und ganz“, frohlockte Julia Wintgen, zweite Vorsitzende des FC Schwülper. „Es ist einfach klasse zu sehen, wie in dieser Woche durch die Mannschaften und zahlreichen Zuschauer die tolle Atmosphäre und der Spaß am Hallenfußball zurückkehrt. Mein Dank geht an alle Trainer und Betreuer, alle Helfer und die Fans, die sogar mannschaftsübergreifend unterstützt haben“, fügte Wintgen an. Solche Veranstaltungen zu organisieren, gehe nur gemeinsam.

Ein Dankeschön sprach die zweite Vorsitzende auch den Schiedsrichtern Nils Spitzer, Jonas Rupp, Tom Schulze, Hannes Göldenitz, Dominik Stork, Fabian Issleb und Mats Wintgen aus. „Das Neujahrsturnier schreit nach einer Fortsetzung 2025“ stellte Wintgen klar. Zunächst stehen am 27. und 28. Januar aber bereits drei Turniere der Juniorinnen auf dem Programm. Wintgen: „Da steigt nach einem kurzen Durchatmen die Vorfreude auf den nächsten Budenzauber.“