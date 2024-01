Gifhorn. Die Spielerin des BVG weiß bei den norddeutschen Meisterschaften in der Sporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums zu überzeugen.

„Bronze, Silber und Gold ...“ Maren Völkering vom Badminton-Zweitligisten BV Gifhorn nahm sich den Hit von Wolfgang Petry offenbar zu Herzen und sammelte bei den norddeutschen Meisterschaften, die in der Halle des Otto-Hahn-Gymnasiums ausgetragen wurden, einen kompletten Medaillensatz.

Vor allem der Triumph im Dameneinzel kam für die Doppel- und Mixedspezialistin alles andere als erwartet. „Schon ihr Sieg bei der Landesmeisterschaft war erstaunlich gewesen. Maren hat es mit großem Kampf durchgezogen, gute Spiele abgeliefert“, lobte Coach Hans Werner Niesner und schob nach: „Dass sie in allen drei Disziplinen eine Medaille geholt hat, das war schon stark.“ Im Einzel blieb Maren Völkering, die an Position 3 gesetzt war, sogar ohne Satzverlust und wies im Finale die an 1 eingestufte Marina Korsch (TSV Altenholz) mit 21:15, 21:19 in die Schranken.

Im Mixed das Optimale herausgeholt

Zum Auftakt hatte das Mixed auf dem Programm gestanden, in dem Maren Völkering gemeinsam mit ihrem Mann Yannik an den Start gegangen war – „und das Optimale herausgeholt hat“, befand Coach Niesner. Das an Position 4 gesetzte Gifhorner Duo schaffte überraschend den Einzug ins Endspiel, in dem es gegen das Peiner Duo Lucas Gredner/Nadine Cordes ging. Dort lieferten sich die beiden Paarungen ein packendes Duell – mit dem besseren Ende für Gredner/Cordes, die sich mit 21:17, 20:22, 21:14 durchsetzten und somit Gold gewannen.

Setzplatz im Doppel bestätigt

Den Medaillensatz komplett machte Maren Völkering im Damendoppel an der Seite der Bremerin Samira Shiw Gobin, indem sie ihren Setzplatz 3/4 bestätigte. Und auch hier avancierte Nadine Cordes (mit Laura Gredner) aus Sicht der Gifhornerin zur Spielverderberin. Im Halbfinale mussten sich Völkering/Gobin nach 21:12, 8:2-Führung den späteren Meistern noch mit 14:21, 20:22 geschlagen geben. „Diese Niederlage war schon extrem bitter“, sagte Hans Werner Niesner.

Überraschung im Herrendoppel

Einen Überraschungscoup landete Yannik Völkering gemeinsam mit dem Vechelder Marius Meyer dagegen im Herrendoppel – als ungesetztes Duo gelang ihnen der Sprung ins Halbfinale. Und dabei sprengten die beiden sogar den Zeitplan, als sie im Viertelfinale die an Position 2 gesetzten Daniel Seifert/Alexander Strehse (TSV Trittau) in 46 Minuten mit 21:17, 19:21, 23:21 bezwangen. „Es war eines der längsten Matches im Turnier überhaupt“, hob der Gifhorner Coach hervor.

Er qualifizierte sich im Herreneinzel für die deutschen Meisterschaften: Gifhorns Patrick Thöne. © regios24 | Sebastian Priebe

Für Thöne ist sogar mehr drin

Einen starken Eindruck hinterließ auch Patrick Thöne, der im Herreneinzel eine Überraschung im Viertelfinale knapp verpasste. Gegen den an 2 gesetzten Jugend-Nationalspieler Kjell Wagener (TSV Trittau) unterlag Thöne mit 20:22, 14:21. „Hätte Patrick den ersten Satz gewonnen, hätte er eine gute Chance gehabt“, meinte Niesner. „Zuvor hatte Patrick gegen Francis Karge schon ein sehr gutes Spiel gemacht“, konstatierte Gifhorns Trainer.

Doch nicht nur aus sportlicher Sicht war Niesner begeistert. „Die Gruppe Nord war sehr zufrieden mit der Ausrichtung“, freute sich der BVG-Coach, dass auch organisatorisch alles rund gelaufen war.

Sie verloren im Herrendoppel nach drei dramatischen Durchgängen: Marvin Schmidt (vorne) und sein Bruder Jannik Schmidt. © regios24 | Sebastian Priebe