Gifhorn. Der TSV Hillerse II hat sich in der Fußball-Kreisliga weiterentwickelt. Trainerwechsel beim Aufstiegsmitfavoriten VfL Knesebeck.

Die Fußball-Kreisliga ist in dieser Spielzeit vermutlich so eng beisammen wie schon lange nicht mehr. Zwischen dem Tabellenvierten TuS Müden-Dieckhorst und der SV Meinersen auf Rang 11 liegen nur 6 Punkte. Dass sich die Meinerser, nach Platz 3 in der Vorsaison, nun im unteren Mittelfeld der Tabelle wiederfinden, ist schon etwas überraschend. Auch der Samtgemeinde-Rivale TSV Hillerse II pendelt sich zur Winterpause im Tableau in dieser Region ein.