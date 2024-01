Gifhorn. Acht Teams duellieren sich am Tag vor dem Kühl Cup im Gifhorner Sportzentrum Süd. Eine ganz besonders erfolgreiche U19 ist auch dabei.

Das Highlight des Kästorfer Fußball-Wochenendes steht am Sonntag an, wenn der Kühl Cup steigt. Action ist im Gifhorner Sportzentrum Süd aber schon am Samstag garantiert, wenn beim Edeka Wede Cup acht Teams mit von der Partie sein werden. Los geht‘s in der Carl-Diem-Straße um 15 Uhr.