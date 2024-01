Gifhorn. Der MTV ist „Wintermeister“ in der Fußball-Kreisliga. Vordorfs Stärke ist der Zusammenhalt. SV Westerbeck tütet ersten Winter-Zugang ein.

Die Enttäuschung war groß, als der MTV Gamsen am letzten Spieltag der Vorsaison den Sprung in die Fußball-Bezirksliga nur um zwei Punkte verpasste. Doch wie es im Sport oftmals der Fall ist, entsteht aus bitteren Niederlagen der große Ansporn, das Ziel in der nächsten Saison zu erreichen. Und die Gamsener sind als „Wintermeister“ der Kreisliga auf dem besten Wege, ihr großes Ziel Aufstieg in dieser Spielzeit zu realisieren. Der SV Westerbeck und der TSV Vordorf komplettieren die Top3 zur Winterpause.