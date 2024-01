Gifhorn. Landesligist Gifhorn muss oftmals mit einem Rumpf-Aufgebot antreten, zeigt aber großen Kampfgeist und steht zur Winterpause gesichert da.

Mit elf Punkten aus sieben Partien sind die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn zum Jahreswechsel auf Platz 3 zu finden – so weit, so gut. Ein Blick auf die stets mehr als angespannte Personalsituation macht aber deutlich, wie hoch den Gifhornerinnen ihre bisherigen Leistungen anzurechnen sind. „Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie es die Mannschaft meistert, und hätte nicht gedacht, dass wir alles so gut wegstecken“, betont MTV-Trainer Werner Metz.