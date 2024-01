Gifhorn. Nach dem nachträglichen Aufstieg sind die Schwarz-Gelben über die kurze Winterpause auf einem Nichtabstiegsplatz zu finden.

Unverhofft kommt oft: Das galt im Sommer auch für die Volleyball-Männer des MTV Gifhorn. Diese hatten als Tabellenzweiter der Landesliga den Aufstieg vermeintlich verpasst. Im Juni kam dann aber die Nachricht, dass es in der kommenden Saison eine Verbandsliga-Staffel mehr geben würde – und schon war der MTV ein Verbandsligist. Gut ein halbes Jahr später lässt sich festhalten: Das Team von Trainer Werner Metz ist in der höheren Spielklasse angekommen. „Unter dem Strich sind wir mit der Ausbeute nicht unzufrieden. Ich will und kann da auch nicht unzufrieden sein“, resümiert Metz.