Meinersen. Nach der Corona-Pandemie ist es diesmal das Hochwasser, das den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung macht.

Es ist einfach zum Haareraufen: Dreimal war die Samtgemeinde-Meisterschaft der Meinerser Fußballer in der Halle aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen, nun sollte sie am Freitag und Samstag mit drei Wettbewerben endlich ihr Comeback feiern. Doch daraus wird nichts. Das Hochwasser sorgt dafür, dass die Veranstaltung erneut nicht stattfinden kann.

Am Freitag sollten die zweiten Herrenmannschaften den Auftakt machen, am Samstag wären zunächst die Altherren an der Reihe gewesen. Im Anschluss wäre es traditionell zum Highlight gekommen, wenn die ersten Herrenmannschaften ihren Meister ausgespielt hätten. Das alles bleibt aber nun ein Konjunktiv, da sowohl die Halle als auch die Zufahrten aufgrund des Oker-Hochwassers gesperrt werden mussten. Es braucht also weiter Geduld in der Samtgemeinde Meinersen...

tim