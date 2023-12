Gifhorn. Das Saisonfinale soll nun am 8. Juni statt am 2. Juni steigen. Staffelleiter Thorsten Tunkel will Derbys an Wochentagen austragen.

Der Fußballbezirk Braunschweig sorgt früh für klare Verhältnisse. Die Saison in der Landesliga wird um eine Woche verlängert und endet am 8. Juni statt am 2. Juni des kommenden Jahres. Das teilte Staffelleiter Thorsten Tunkel den Vereinen nun mit.

„Wir fangen am 25. Februar wieder an“, verkündet Tunkel. Dort werde der komplett abgesetzte Spieltag, der ursprünglich am 9. Dezember hätte über die Bühne gehen sollen, ausgetragen. Alle Nachholpartien, die bisher für den 25. Februar angesetzt waren, werden wiederum verschoben. „Ebenfalls werden wir einen kompletten Spieltag am Pfingstmontag haben“, kündigt der Staffelleiter an.

„Außerdem versuche ich, möglichst Derbys von den Wochenenden in die Woche zu verlegen. Alles weitere in den nächsten Tagen, wenn ich das ,Puzzle’ weitestgehend im Griff habe“, schreibt Tunkel abschließend.

r./tim